Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Suriye'de davetsiz misafir olduğunu öne sürenler, acaba...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Suriye'de davetsiz misafir olduğunu öne sürenler, acaba kendilerinin dünyanın dört bir yanında davetsiz şekilde yürüttükleri faaliyetleri aynı şekilde tarif edebilecekler mi?"
15.02.2020 20:16 | Son Güncelleme: 15.02.2020 20:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Suriye'de davetsiz misafir olduğunu öne sürenler, acaba kendilerinin dünyanın dört bir yanında davetsiz şekilde yürüttükleri faaliyetleri aynı şekilde tarif edebilecekler mi?"
Kaynak: AA