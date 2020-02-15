Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Suriye'de davetsiz misafir olduğunu öne sürenler, acaba...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Suriye'de davetsiz misafir olduğunu öne sürenler, acaba...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Suriye'de davetsiz misafir olduğunu öne sürenler, acaba kendilerinin dünyanın dört bir yanında davetsiz şekilde yürüttükleri faaliyetleri aynı şekilde tarif edebilecekler mi?"

15.02.2020 20:16 | Son Güncelleme: 15.02.2020 20:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin 'de davetsiz misafir olduğunu öne sürenler, acaba kendilerinin dünyanın dört bir yanında davetsiz şekilde yürüttükleri faaliyetleri aynı şekilde tarif edebilecekler mi?"

Kaynak: AA
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