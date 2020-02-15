15.02.2020 20:16 | Son Güncelleme: 15.02.2020 20:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Suriye'de davetsiz misafir olduğunu öne sürenler, acaba kendilerinin dünyanın dört bir yanında davetsiz şekilde yürüttükleri faaliyetleri aynı şekilde tarif edebilecekler mi?"

Kaynak: AA