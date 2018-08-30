Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Sürekli Darbe ve Cunta Üreten Değil, Ülkesini ve Milletini...

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulunda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Mezuniyet Töreni'ne katıldı. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin sürekli darbe ve cunta üreten, vesayetin aracı haline gelen değil; ülkesini ve milletini en iyi şekilde savunacak bir orduya ve insan gücüne ihtiyacı vardır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Silahlı Kuvvetlerimizi sadece silahıyla, sadece insan gücüyle, sadece fiziki performansıyla değil, aynı zamanda hayata, dünyaya, ülkemize üstlenilen sorumluluklara bakış açısıyla da en ileri düzeye ulaştırmak noktasında kararlıyız. Önümüzdeki dönem, bu doğrultuda çok büyük reformlara imza atılacak bir dönem olacaktır."

Erdoğan: "Türkiye'nin diğer tüm kazanımları gibi Milli Savunma Üniversitesi ile kurduğumuz yeni sistemden de geriye dönüş kesinlikle mümkün değildir."