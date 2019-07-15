Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin, son 17 yılda demokraside ve ekonomide gerçekleştirdiği...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin, son 17 yılda demokraside ve ekonomide gerçekleştirdiği...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin, son 17 yılda demokraside ve ekonomide gerçekleştirdiği hamlelerle çağ atladığını inkar edenin gözü görmüyor, kulağı duymuyor, dili lal olmuş demektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin, son 17 yılda demokraside ve ekonomide gerçekleştirdiği hamlelerle çağ atladığını inkar edenin gözü görmüyor, kulağı duymuyor, dili lal olmuş demektir."

Kaynak: AA
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