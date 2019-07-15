Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin, son 17 yılda demokraside ve ekonomide gerçekleştirdiği...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin, son 17 yılda demokraside ve ekonomide gerçekleştirdiği hamlelerle çağ atladığını inkar edenin gözü görmüyor, kulağı duymuyor, dili lal olmuş demektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin, son 17 yılda demokraside ve ekonomide gerçekleştirdiği hamlelerle çağ atladığını inkar edenin gözü görmüyor, kulağı duymuyor, dili lal olmuş demektir."
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri