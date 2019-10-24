Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin sınırları boyunca oluşturulmak istenen bir terör koridorunu...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salonda katılımcılardan görüntü ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde konuştu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Salonda katılımcılardan görüntü
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde konuştu. (5)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin sınırları boyunca oluşturulmak istenen bir terör koridorunu yıkıp geçmek için kimseden izin almaya ihtiyaç yoktur."