Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya ne niyeti ne de ihtiyacı vardır."
AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya ne niyeti ne de ihtiyacı vardır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya ne niyeti ne de ihtiyacı vardır."
AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet