Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya ne niyeti ne de ihtiyacı vardır." - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya ne niyeti ne de ihtiyacı vardır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya ne niyeti ne de ihtiyacı vardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya ne niyeti ne de ihtiyacı vardır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Diğer ülkeler hayata geçirdiğinde alkışlanan her adım, Türkiye teşebbüs ettiğinde akıl dışı bir saldırıyla karşılaşıyoruz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diğer ülkeler hayata geçirdiğinde alkışlanan her adım, Türkiye teşebbüs ettiğinde akıl dışı bir saldırıyla karşılaşıyoruz."

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri

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