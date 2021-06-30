Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin salgın sonrası çok güçlü bir aktör olarak girmesi için gereken adımları atıyoruz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin salgın sonrası çok güçlü bir aktör olarak girmesi için gereken adımları atıyoruz"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti TBMM Grup Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve meclis üyelerine rozet töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salondan ayrılması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip...

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve meclis üyelerine rozet töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salondan ayrılması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin salgın sonrası çok güçlü bir aktör olarak girmesi için gereken adımları atıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin salgın sonrası çok güçlü bir aktör olarak girmesi için gereken adımları atıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin salgın sonrası çok güçlü bir aktör olarak girmesi için gereken adımları atıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin salgın sonrası çok güçlü bir aktör olarak girmesi için gereken adımları atıyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov ile telefonda görüştü.

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