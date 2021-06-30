Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin salgın sonrası çok güçlü bir aktör olarak girmesi için gereken adımları atıyoruz"

AK Parti TBMM Grup Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve meclis üyelerine rozet töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salondan ayrılması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip...