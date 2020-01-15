Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin otomobili gibi iftiharla yaklaşılması gereken bir projeye bile...
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin otomobili gibi iftiharla yaklaşılması gereken bir projeye bile... - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin otomobili gibi iftiharla yaklaşılması gereken bir projeye bile...

, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salonda katılımcılardan görüntüler Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programında konuştu.

15.01.2020 13:26 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

,

Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Salonda katılımcılardan görüntüler

Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programında konuştu. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin otomobili gibi iftiharla yaklaşılması gereken bir projeye bile kulp takma yarışına girenlere rastladık. Yapılana karşı çıkanlar bunun yerine daha iyisini, daha büyüğünü, daha faydalısını mı teklif ediyor, Hayır. Sadece 'istemezük' diyorlar."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin otomobili gibi iftiharla yaklaşılması gereken bir projeye bile...
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler