15.01.2020 13:26 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:34

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Salonda katılımcılardan görüntüler

Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programında konuştu. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin otomobili gibi iftiharla yaklaşılması gereken bir projeye bile kulp takma yarışına girenlere rastladık. Yapılana karşı çıkanlar bunun yerine daha iyisini, daha büyüğünü, daha faydalısını mı teklif ediyor, Hayır. Sadece 'istemezük' diyorlar."

Kaynak: AA

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