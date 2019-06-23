Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin önündeki tüm iç ve dış meselelere, milli menfaatlerimiz...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin önündeki tüm iç ve dış meselelere, milli menfaatlerimiz doğrultusunda titizlikle eğilmeye devam edeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin önündeki tüm iç ve dış meselelere, milli menfaatlerimiz doğrultusunda titizlikle eğilmeye devam edeceğiz"
Kaynak: AA
HDP'den İstanbul seçimi sonrası ilk mesaj: Demokrasi ittifakını örelim, Türkiye'yi demokratikleştirelim
Son Dakika Haberleri
22:03 YSK Başkanı Güven: "İtiraz süreci var. İtiraz süreçleri bittiğinde, mazbata hak edene teslim...