Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin önündeki tüm iç ve dış meselelere, milli menfaatlerimiz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin önündeki tüm iç ve dış meselelere, milli menfaatlerimiz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin önündeki tüm iç ve dış meselelere, milli menfaatlerimiz doğrultusunda titizlikle eğilmeye devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin önündeki tüm iç ve dış meselelere, milli menfaatlerimiz doğrultusunda titizlikle eğilmeye devam edeceğiz"

Kaynak: AA
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