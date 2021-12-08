Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin kurtuluşunu küresel çıkar odaklarının güdümündeki reçetelerde değil yatırımlarda, istihdamda, üretimde,...
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin kurtuluşunu küresel çıkar odaklarının güdümündeki reçetelerde değil yatırımlarda, istihdamda, üretimde, ihracatta, cari fazlada görüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin kurtuluşunu küresel çıkar odaklarının güdümündeki reçetelerde değil yatırımlarda, istihdamda, üretimde, ihracatta, cari fazlada görüyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, tarihinin en kritik ekonomik mücadelelerinden birini verirken fırsatçılık peşinde koşanları ne millet ne tarih ne de...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin asırlardır defalarca teşebbüs ettiği ancak her seferinde yarım kalan hatta geriye giden büyük kalkınma hamlesinin...
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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