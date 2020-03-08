CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'TÜRKİYE'NİN KAHRAMAN KADINLARI' PROGRAMI'NDA KONUŞUYOR (1) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye'nin Kahraman Kadınları' Programı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye'nin Kahraman Kadınları' Programı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hep beraber ayağa kalkıyor muyuz? Annelerimizi şehitlerimizi hayırla yad ediyor muyuz? Ülkemizin ve dünyanın tüm kadınlarının 8 Mart dünya kadın günün tebrik ediyorum. Şehitlerimizin annelerine, eşlerine, çocuklarına saygılarını sunuyorum. Bizim inancımızda şehit annesi eşi ve çocuğu olmak da özel bir statüdür. Bize düşen de devlet olarak şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetlerine en iyi şekilde sahip çıkmaktır. Toprak şehit kanlarıyla yoğrulduğu aman onun adı vatandır. Şehitler tepesini bekleyen kahramanlarımız var oldukça bu ülkede bayrağımızı indirmeye ezanlarımızı susturmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum" dedi.

"YUNANİSTAN SANA SESLENİYORUM SEN DE KAPILARINI AÇ"Erdoğan göçmenlerle ilgili, "Ey Yunanistan bu insanlar sende kalmayacak. Sende gelip geçecek Avrupa'nın bir başka ülkesine gidecek. Yunanistan sana sesleniyorum sen de kapılarını aç, ki açtılar, gitsinler Avrupa'nın diğer ülkelerine. Şimdi kapımıza dayanmış 1,5 milyon var. Ama hamdolsun geçici olsa da bir ateşkes imzaladık. Temenni ediyorum bu burada kalır." ifadelerini kullandı

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Erdoğan'ın açıklaması

- İstanbul

Kaynak: DHA