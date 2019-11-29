29.11.2019 15:50 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin istiklali ve istikbali söz konusu olduğunda, söylediği her şeyi yapacak gücü, kararlılığı, imkanı olduğu, herhalde artık iyice görülmüş, kabul edilmiştir."

Kaynak: AA