Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin en büyük konut hamlesinin 1 milyonuncu konutunu teslim etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin en büyük konut hamlesinin 1 milyonuncu konutunu teslim etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum"

Anadolu Ajansı / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

Sincan Saraycık TOKİ Konutları'nda TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törenin yapılacağı alana gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA -...

Sincan Saraycık TOKİ Konutları'nda TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törenin yapılacağı alana gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan Saraycık TOKİ Konutları'nda TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.(1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin en büyük konut hamlesinin 1 milyonuncu konutunu teslim etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin en büyük konut hamlesinin 1 milyonuncu konutunu teslim etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin en büyük konut hamlesinin 1 milyonuncu konutunu teslim etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin en büyük konut hamlesinin 1 milyonuncu konutunu teslim etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TOKİ vasıtasıyla dünyada kimsenin başaramadığını biz gerçekleştirdik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TOKİ vasıtasıyla dünyada kimsenin başaramadığını biz gerçekleştirdik.
3 yıl önce hayatını kaybeden Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar
3 yıl önce hayatını kaybeden Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar
Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de
Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şevval Sam Ebru Gündeş Kartal Tibet Selin Şekerci
Spor Ali Koç Salih Uçan Fatih Terim Metin Oktay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin en büyük konut hamlesinin 1 milyonuncu konutunu teslim etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.07.2021 19:21:04. #1.13#

title