Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına, Türk milletinin refahına dair yüreğinde zerre kadar hassasiyeti olanın nükleer enerjiye...
AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına, Türk milletinin refahına dair yüreğinde zerre kadar hassasiyeti olanın nükleer enerjiye karşı çıkması mümkün değildir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına, Türk milletinin refahına dair yüreğinde zerre kadar hassasiyeti olanın nükleer enerjiye karşı çıkması mümkün değildir."
AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri
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