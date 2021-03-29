Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin egemenlik haklarına saygı göstermeyen, hakkaniyete, adalete, ahlaka uygun olmayan hiçbir dayatmanın kıymeti...
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin egemenlik haklarına saygı göstermeyen, hakkaniyete, adalete, ahlaka uygun olmayan hiçbir dayatmanın kıymeti yoktur, olmayacaktır"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin egemenlik haklarına saygı göstermeyen, hakkaniyete, adalete, ahlaka uygun olmayan hiçbir dayatmanın kıymeti yoktur, olmayacaktır"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun