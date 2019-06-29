Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin egemenlik haklarına birilerinin müdahale etme gibi bir yetkisi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin egemenlik haklarına birilerinin müdahale etme gibi bir yetkisi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin egemenlik haklarına birilerinin müdahale etme gibi bir yetkisi yoktur, bunu da herkesin bilmesi lazım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin egemenlik haklarına birilerinin müdahale etme gibi bir yetkisi yoktur, bunu da herkesin bilmesi lazım"

Kaynak: AA
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