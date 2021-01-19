Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin diplomasiden ekonomisine kadar geniş bir cephede yürüttüğü mücadelede karşımızdakilerin değirmenlerine su...
19.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin diplomasiden ekonomisine kadar geniş bir cephede yürüttüğü mücadelede karşımızdakilerin değirmenlerine su taşıyanları, kendi ülkelerini her fırsatta yabancılara şikayet edenleri kesinlikle unutmayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin diplomasiden ekonomisine kadar geniş bir cephede yürüttüğü mücadelede karşımızdakilerin değirmenlerine su taşıyanları, kendi ülkelerini her fırsatta yabancılara şikayet edenleri kesinlikle unutmayacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu