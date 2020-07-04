CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÜRKİYE'NİN DEMOKRASİDE VE EKONOMİDE HEDEFLERİNE ULAŞMASINA ENGEL... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE'NİN DEMOKRASİDE VE EKONOMİDE HEDEFLERİNE ULAŞMASINA ENGEL OLAMAYACAKLARHaber: Beyza Nur GÜLER - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa Birliği'nin ekonomiden demokrasiye, şeffaflıktan altyapıya hiçbir alanda...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE'NİN DEMOKRASİDE VE EKONOMİDE HEDEFLERİNE ULAŞMASINA ENGEL OLAMAYACAKLAR

Haber: Beyza Nur GÜLER - Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa Birliği'nin ekonomiden demokrasiye, şeffaflıktan altyapıya hiçbir alanda esamesi okunmayacak ülkelere kapılarını açarken Türkiye'yi dışarda bırakması bu rahatsızlığın işaretidir. Ama ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye'nin demokraside ve ekonomide hedeflerine ulaşmasına engel olamayacaklar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu ve Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası Açılış Töreni'ne katıldı. Açılış kurdelesini Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve diğer davetliler kesti. Erdoğan, açılışı yapılan binanın ülkeye, şehre ve millete hayırlı olmasını dileyerek, bünyesinde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesi gibi birimlerin yer aldığı eserin ülkeye kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti.

'KORONAVİRÜS SALGINI SONRASI TÜRKİYE İLE BİRLİKTE İSTANBUL'UN DA CAZİBESİ ARTACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törendeki konuşmasında, "Dünya ekonomimizin en önemli merkezlerinden biri olan İstanbul'un, açılışını yaptığımız bu bina ile konumunu daha da pekiştireceğine inanıyorum. Koronavirüs salgını sonrası Türkiye ile birlikte İstanbul'un da cazibesi artacaktır. Yeni döneme hazırlanmak için vergi mekanizmalarının etkin ve hızlı işletilmesi, öngörülebilirliğin temel şartıdır. Türkiye'nin tüm kurum ve kuruluşlarıyla bir hukuk devleti olduğunu bu alanda da göstermeye kararlıyız. Ülkemize yönelik çifte standartları, iki yüzlü tutumları, önyargılı yaklaşımları, hukuk devleti niteliğimizi güçlendirerek aşabiliriz. Yatırım yapmak, kazanç sağlamak, çalışmak, üretmek için çaba gösteren herkesin yanında olmak tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte temel görevimizdir" dedi.

"ÜLKEMİZ TOPARLANMA DEĞİL, ÇOK BÜYÜK BİR SIÇRAMA SÜRECİNDE"

Erdoğan, "Büyüme rakamları başta olmak üzere pek çok konuda ülkeyle ilgili tahminlerin hep fiili gerçekleşmelerin gerisinde kalmasının potansiyelin zenginliği sayesinde. Salgının dünya ekonomisinde çok ciddi küçülmeye yol açtığı bir dönemde Türkiye'nin olumlu yönde ayrışacağına inanıyoruz. Nitekim açıklanan her veri bu iddiamızı teyit ediyor. Ülkemizin sadece toparlanma değil, onun da ötesinde çok büyük bir sıçrama sürecinde olduğunu yavaş yavaş herkes kabul etmeye başladı. Ekonomimize kurulan tuzakları birer birer bozarak yolumuza devam ediyoruz. Son olarak 2018 Ağustos'unda maruz kaldığımız kur, faiz, enflasyon saldırısının önünü aldığımız tedbirler ve kurduğumuz mekanizmalarla kısa sürede kestik" diye konuştu.

"ÇALIŞANLARIMIZIN YANINDA YER ALMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal koruma kalkanı destek programlarıyla doğrudan milletin cebine aktarılan kaynak tutarı, 24 milyar lirayı geçti. Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinin süresini uzatarak salgın sonrası dönemde de çalışanlarımızın yanında yer almaya devam ediyoruz. Son olarak özellikle salgın kaynaklı bu kısa gecikme dışında ekonomi programımızı aynı kararlılıkla uygulamayı sürdürüyoruz. Küresel düzeyde yeniden düzenleneceği anlaşılan siyasi ve ekonomik yapı konusunda Türkiye gerçekten avantajlı bir yerde duruyor. Daha salgın dönemi bitmeden dünyanın dört bir yanından alternatif üretim ve tedarik kanalları için ülkemizdeki firmalarla temasa geçilmeye başlandı. Devlet olarak tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla girişimcilerimizin, iş dünyamızın dinamizmini destekliyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN SALGIN SÜRECİNDEN GÜÇLÜ ÇIKMASI BİRİLERİNİ RAHATSIZ ETTİ"

Erdoğan, "Tabii özellikle de Türkiye'nin salgın sürecinden sağlıktan üretime kadar her alanda böylesine güçlü şekilde çıkması hemen birilerini rahatsız etti. Avrupa Birliği'nin ekonomiden demokrasiye, şeffaflıktan altyapıya hiçbir alanda esamesi okunmayacak ülkelere kapılarını açarken Türkiye'yi dışarda bırakması bu rahatsızlığın işaretidir. Ama ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye'nin demokraside ve ekonomide hedeflerine ulaşmasına engel olamayacaklar. Biz bir kaybedersek onların kaybı beş olacaktır, on olacaktır. Böylesine çarpık bir hesabın uzun müddet sürdürülebilmesi mümkün değildir. Özellikle turizmde, Türkiye'nin sağlık dahil her alanda verebileceği hizmetlerle yarışabilecek bir başka millet tanımıyoruz. Elbette bu konuda daha ilkeli davranan ülkeler de var. Mesela İngiltere. Türkiye'yi karantinadan muaf tutarak attığı olumlu adımla her iki ülkenin de kazanacağı bir iklim tesis etti. Bu bakımdan Sayın Boris Johnson'a özellikle milletim adına teşekkür ediyorum. Avrupa başta olmak üzere, diğer ülkelerin de en kısa sürede aynı yaklaşımı benimseyeceklerini ümit ediyorum. Almanya'da şu anda bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanım ve Kültür Turizm Bakanımın da ziyareti sonrası onlar da bu konuyla ilgili olumlu adım atacaklarını açıkladılar, ifade ettiler" şeklinde konuştu.

SADECE HAZİRAN AYIN BİN 421 YENİ SANAYİ İŞLETMESİ KURULDU

Haziran'da sanayideki elektrik tüketimi Mayıs'a göre yüzde 36 daha fazla gerçekleştiğini dile getiren Erdoğan, "İmalat sanayisinde kapasite kullanım oranları 65,8'e kadar çıktı. Ekonomik güven endeksi 73,5 ve reel kesim güven endeksi 89,8 seviyesine geldi. Satın alma yöneticileri endeksi Haziran'da son 28 ayın zirvesi olan 53,9'a yükselerek ekonomik faaliyetlerdeki genişlemeyi teyit etti. Bu veriyle G-20 ülkelerinin tamamını geride bıraktık. Bir diğer önemli gösterge de müteşebbislik iştahını gösteren sanayi sicil verileridir. Bu yılın ilk yarısında sanayi siciline 7 bine yakın yeni işletme kaydoldu. Sadece Haziran ayında bin 421 yeni sanayi işletmesi kuruldu. Bu sayı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 91 daha fazladır. Yılın ilk 6 ayında Kocaeli, Manisa Muradiye, Kütahya Seramik, Antalya Korkuteli Mermer İhtisas, Tekirdağ Marmara Ereğlisi, Hakkari Yüksekova organize sanayi bölgeleri kuruldu" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZİDE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SAYISI 320'YE ULAŞTI"

"Durmadan çalışmaya hızla, kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylece hem ülkemizde organize sanayi bölgesi sayısı 320'ye ulaştı hem de bu imkana sahip olmayan ilimiz kalmadı. Organize sanayi bölgelerimizde yılın ilk yarısında 583 yeni fabrika üretime geçti. Bu fabrikalar için sanayicilerimiz 10 milyar liraya yakın yatırım harcaması yaptı. En çok teşvik belgesi de Haziran ayında düzenlendi. Yılın ilk 6 ayında geçen seneye göre yüzde 14'lük bir artışla 84 milyar liralık sabit yatırım için teşvik belgesi düzenledik. Bu yatırımlar tamamlandığında 129 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş alanı ortaya çıkacak. İhracatımız Haziran'da bir önceki aya göre yüzde 36, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 15,8 arttı. Üstelik bu başarıları dünyanın büyük bölümünde salgının tüm hızıyla sürdüğü bir dönemde elde ettik. Dünya bu salgının üstesinden geldikçe ihracatçılarımızın önünde yeni pazarların açılacağını şimdiden görebiliyoruz" diye konuştu.

'ENFLASYONU TEK HANELİ RAKAMLARA DÜŞÜRMEKTE KARARLIYIZ"

Enflasyonu 2018 Ekim'deki yüzde 25 seviyesinden geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 11,8 düzeyine kadar gerilettiklerini sözlerine ekleyen Erdoğan, "Şu anda da yıllık yüzde 12,6 seviyesinde olan enflasyonu, en kısa sürede tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız ve bunu da başaracağız. Faizlerdeki düşüş, otomobilden konuta, tüm piyasalarda belirgin bir canlandırmayı da beraberinde getirdi. Bakın şu anda özellikle konut satışlarında ciddi bir patlama var. Otomotiv sektöründe ciddi bir patlama var. Sulamadan enerjiye, ulaşımdan sağlığa geniş bir alanda ardı ardına yaptığımız açılış törenleri de ülkemizin kalkınma mücadelesindeki azmin ifadeleridir. Önümüzde hizmete hazır hale gelmiş eserleri tüm yaz ve sonbahar boyunca sürecek bir açılış takvimi var. Durmak yok yola devam. Bu parolayla ülkemize ve milletimize yaptığımız hizmetleri kesintisiz sürdürmekte kararlıyız" dedi.

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE OLMA HEDEFİNE HER ZAMANKİNDEN DAHA YAKINIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sokakları karıştırmaktan terör örgütlerini harekete geçirmeye, darbe teşebbüsünden ekonomimize tuzak kurmaya kadar her yolu denediler. Hamdolsun milletimiz özellikle son 7 yıldır bu amaca matuf yapılan tüm hamleleri boşa çıkardı. Biz de Allah'ın yardımı ve milletimizden aldığımız güçle Türkiye, düşmanlarını birer birer tepeleyerek işte bugünlere kadar geldi. Ülkemiz yakın tarihinde görülmedik ölçüde güçlü bir bölgesel aktör haline geldi. Küresel güç değerlendirmelerinde ülkemizin konumu her geçen yıl yükseliyor. Şimdi büyük ve güçlü Türkiye hedefine her zaman olduğundan daha yakınız. Ülkemizi 2023'e sağ salim ulaştırdığımızda artık Türkiye'yi durdurulamaz bir güç haline getirmiş olacağız. İnşallah evlatlarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını rahatça hayata geçirebilecekleri bir ülkeyi miras olarak bırakacağız. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım. Yeter ki ezanımızda, bayrağımızda, vatanımızda, devletimizde sembolleşen değerlerimizden taviz vermeyelim. Yeter ki 'Kim var?' diye seslenildiğinde sağına ve soluna bakmadan 'Ben varım.' diyebilecek bir gençlik yetiştirebilelim. Emin olun gerisi çok kolaydır" dedi.

"BURASI ÇOK CİDDİ BİR ÇEKİM ALANI HALİNE GELECEK"

Konuşmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir tablo hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından yaptığı konuşmada ise, "Bu muhteşem güzel eser Başbakanlığım döneminde İstanbul Finans Merkezi olarak buraları ilan ettiğim zaman birileri buna inanmamıştı. Çok zaman kaybettik. Şimdi İstanbul Finans Merkezi'nin ilk tamamlanmış eserini bugün bu şekilde açıyoruz. Ardından da Merkez Bankası'ndan Ziraat Bankası'na diğer bankalara varıncaya kadar hepsi şu anda yükseliyorlar. Bunlar bittiği anda da bu bölge tamamıyla gerçekten dünyada nadide bir finans merkezi olarak dünyaya göz kırpacak. Burası çok ciddi bir çekim alanı haline gelecek. Rabbim hayreylesin. İnşallah o günü de birlikte yaşamayı da bizlere nasip etsin" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA