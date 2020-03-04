04.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftirayla lekelemeye çalışan her kim olursa olsun, açık ve net söylüyorum; haysiyetsizdir, onursuzdur, şerefsizdir, alçaktır, haindir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA