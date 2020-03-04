Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftirayla...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftirayla...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftirayla lekelemeye çalışan her kim olursa olsun, açık ve net söylüyorum; haysiyetsizdir, onursuzdur, şerefsizdir, alçaktır, haindir" dedi.

04.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftirayla lekelemeye çalışan her kim olursa olsun, açık ve net söylüyorum; haysiyetsizdir, onursuzdur, şerefsizdir, alçaktır, haindir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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