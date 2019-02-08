Cumhurbaşkanı Erdoğan : "Türkiye'nin Beka Meselesini Dalgaya Alanlar 31 Mart'ta Milletimizden Yine...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanında düzenlediği mitinge katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanında düzenlediği mitinge katıldı. (5)
Erdoğan: "Kampanyayı 'ya Allah bismillah' dedik, buradan başlattık. Bugün bir kez daha Sivas'tan yola çıkarak milletimizle kucaklaşıyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatanımız, bayrağımız, devletimiz, milletimiz, istiklalimiz bizim namusumuzdur, şerefimizdir."
Erdoğan: "100 yıl önce Sivas'ta söylediğimizi bugün aynı yerde tekrar ediyorum. Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırarız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin çıkarlarına, kazanımlarına, büyük Türkiye hedefine karşı kurulan her tuzağı bozacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin beka meselesini kendi akıllarınca dalgaya alanlar inşallah 31 Mart'ta milletimizden yine bir tokat yiyeceklerdir."