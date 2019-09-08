Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin beka düzeyindeki meseleleriyle ilgilenirken ülkemizin temel...
Toplu açılış törenine katılan vatandaşlardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MALATYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'daki toplu açılış töreninde halka hitap etti.
08.09.2019 19:14
Toplu açılış törenine katılan vatandaşlardan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MALATYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'daki toplu açılış töreninde halka hitap etti. (5)
Kaynak: AA