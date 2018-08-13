Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Bağımsızlığını, Ekonomik Çıkarlarını, Haysiyet ve Şahsiyetini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Bağımsızlığını, Ekonomik Çıkarlarını, Haysiyet ve Şahsiyetini...

IHAAW140334-SIY/13-08-2018 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’nin bağımsızlığını, ekonomik çıkarlarını, haysiyet ve şahsiyetini hedef alan bu atakların farklı biçimlerine de hazır olmalıyız." 13.08.2018 14:03:34 TSI NNNN.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin bağımsızlığını, ekonomik çıkarlarını, haysiyet ve şahsiyetini hedef alan bu atakların farklı biçimlerine de hazır olmalıyız." 13.08.2018 14: 03: 34 TSI
NNNN - ANKARA

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