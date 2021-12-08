Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin asırlardır defalarca teşebbüs ettiği ancak her seferinde yarım kalan hatta geriye giden büyük kalkınma hamlesinin önü bu defa kesilemeyecek."

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri

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