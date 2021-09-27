Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin adalet ve kalkınma başarısının sırrı, devletin milletle beraber yol yürümesi, yol boyunca da kendini sürekli...
AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin adalet ve kalkınma başarısının sırrı, devletin milletle beraber yol yürümesi, yol boyunca da kendini sürekli olarak yenileyebilmesidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin adalet ve kalkınma başarısının sırrı, devletin milletle beraber yol yürümesi, yol boyunca da kendini sürekli olarak yenileyebilmesidir."
AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri