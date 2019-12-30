Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin AB'ye ödeyeceği katkı payı, ülkemizdeki araştırmacılar için...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin AB'ye ödeyeceği katkı payı, ülkemizdeki araştırmacılar için...

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve katılımcılardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri'nde konuştu.

30.12.2019 15:51 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve katılımcılardan görüntüler

Cumhurbaşkanı 'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri'nde konuştu. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin 2020'de AB'ye ödeyeceği yaklaşık 80 milyon Avroluk katkı payı, ülkemizdeki araştırmacılar için kullanılacaktır."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin AB'ye ödeyeceği katkı payı, ülkemizdeki araştırmacılar için...
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