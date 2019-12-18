18.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye-Libya arasındaki süreci daha da hızlandıracağız. Askeri ve güvenlik iş birliğinden tutun da denizlerdeki hukukumuz noktasında atılacak adımlara varıncaya kadar hazırız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA