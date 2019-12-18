Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye-Libya arasındaki süreci daha da hızlandıracağız. Askeri ve güvenlik...
Haberler » Politika » Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye-Libya arasındaki süreci daha da hızlandıracağız. Askeri ve güvenlik... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye-Libya arasındaki süreci daha da hızlandıracağız. Askeri ve güvenlik...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye-Libya arasındaki süreci daha da hızlandıracağız. Askeri ve güvenlik iş birliğinden tutun da denizlerdeki hukukumuz noktasında atılacak adımlara varıncaya kadar hazırız" dedi.

18.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye-Libya arasındaki süreci daha da hızlandıracağız. Askeri ve güvenlik iş birliğinden tutun da denizlerdeki hukukumuz noktasında atılacak adımlara varıncaya kadar hazırız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler