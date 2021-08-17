Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı zorlukları ve maruz kaldığı gizli açık ambargoları aşmak için savunma sanayine bu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı zorlukları ve maruz kaldığı gizli açık ambargoları aşmak için savunma sanayine bu denli yüklenmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı zorlukları ve maruz kaldığı gizli açık ambargoları aşmak için savunma sanayine bu denli yüklenmiştir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak