Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı zorlukları ve maruz kaldığı gizli açık ambargoları aşmak için savunma sanayine bu...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı zorlukları ve maruz kaldığı gizli açık ambargoları aşmak için savunma sanayine bu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı zorlukları ve maruz kaldığı gizli açık ambargoları aşmak için savunma sanayine bu...
Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı zorlukları ve maruz kaldığı gizli açık ambargoları aşmak için savunma sanayine bu denli yüklenmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı zorlukları ve maruz kaldığı gizli açık ambargoları aşmak için savunma sanayine bu denli yüklenmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye son 19 yılda diğer pek çok alan gibi savunma sanayinde de adeta bir devrim gerçekleştirmiştir.'
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye son 19 yılda diğer pek çok alan gibi savunma sanayinde de adeta bir devrim gerçekleştirmiştir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye savunma sanayinde geliştirdiği her türlü imkanı ve kabiliyeti dostlarıyla paylaşmaktan memnuniyet duyan bir ülkedir.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye savunma sanayinde geliştirdiği her türlü imkanı ve kabiliyeti dostlarıyla paylaşmaktan memnuniyet duyan bir ülkedir."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı zorlukları ve maruz kaldığı gizli açık ambargoları aşmak için savunma sanayine bu... - Haberler
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