Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye koronavirüs ile mücedele en erken tedbir alan ülkedir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye koronavirüs ile mücedele en erken tedbir alan ülkedir.
25.03.2020 21:04 | Son Güncelleme: 25.03.2020 21:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye koronavirüs ile mücedele en erken tedbir alan ülkedir."
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Kaynak: AA