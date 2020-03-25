Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye koronavirüs ile mücedele en erken tedbir alan ülkedir." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye koronavirüs ile mücedele en erken tedbir alan ülkedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye koronavirüs ile mücedele en erken tedbir alan ülkedir." Kaynak: AA