Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu 2 dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır." - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu 2 dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır."

AA, Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu 2 dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu 2 dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, DOST Partisi, Karadeniz, Türkiye, Güncel, Haber

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