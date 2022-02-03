Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu 2 dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır."
AA, Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu 2 dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu 2 dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel