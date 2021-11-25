Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye kadına yönelik şiddet sorununa karşı en kapsamlı ve etkili mevzuata sahip ülkeler arasında"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : "Temmuz ayında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nı açıklamış, 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyet belirlemiştik. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin kadına yönelik şiddet sorununa karşı en kapsamlı ve etkili mevzuata sahip ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldığını belirtti.

Bir insan hakkı ihlali olan kadına yönelik şiddetin ne yazık ki tüm dünyanın sorunu olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün en başta inancımızın, medeniyetimizin, değerlerimizin karşısında durduğu bu sorunun tamamen ortadan kalkmasına vesile olmasını diliyorum. " ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz Temmuz ayında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nı açıkladıklarını, 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyet belirledikleri bilgisini verdi. Değişen şartlara ve ortaya çıkan ihtiyaçlara bağlı olarak gereken her türlü yasal ve idari tedbirin alınacağı değerlendirmesinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Aziz milletim… Unutmamalıyız ki kadına yönelik şiddetle mücadele aynı zamanda annemizin, eşimizin, kızımızın hakkını, hukukunu, onurunu korumanın da mücadelesidir. Bu sorunun ortadan kalkması tüm kesimlerin inancı, çabası ve mutabakatıyla mümkündür.

Bugüne kadar kadınların her alandaki hak arama mücadelelerinde yanlarında olduk, bundan sonra da olacağız. Kadına karşı şiddeti insani ve ahlaki değerlerimizi güçlendirerek inşallah tamamen ortadan kaldıracağız. Kararlıyız. "

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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