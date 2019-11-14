Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İzlanda maçını izledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Telekom Stadı'ndan ayrılması İSTANBUL -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Telekom Stadı'na A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile yaptığı maçı izledi.
14.11.2019 23:14 | Son Güncelleme: 14.11.2019 23:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Telekom Stadı'ndan ayrılması İSTANBUL -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Telekom Stadı'na A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile yaptığı maçı izledi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İzlanda maçını izledi