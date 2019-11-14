Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İzlanda maçını izledi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İzlanda maçını izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Telekom Stadı'ndan ayrılması İSTANBUL -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Telekom Stadı'na A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile yaptığı maçı izledi.

14.11.2019 23:14 | Son Güncelleme: 14.11.2019 23:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İzlanda maçını izledi

'ın Stadı'ndan ayrılması İSTANBUL -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Telekom Stadı'na A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ile yaptığı maçı izledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İzlanda maçını izledi
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