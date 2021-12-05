Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, istiklal harbimizde destan yazan kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden önce vermiştir" - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, istiklal harbimizde destan yazan kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden önce vermiştir"

AA / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, istiklal harbimizde destan yazan kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden önce vermiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, istiklal harbimizde destan yazan kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden önce vermiştir"

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin de bölgemizin de geleceğinde teröre ve Kandil uzantılı siyasete yer yoktur.'

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin de bölgemizin de geleceğinde teröre ve Kandil uzantılı siyasete yer yoktur."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye' genelgesi! Artık yabancı ifadeler kullanılmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye" genelgesi! Artık yabancı ifadeler kullanılmayacak

AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri

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