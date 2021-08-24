Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, insansız hava araçları başta olmak üzere pek çok alanda dünyanın sayılı savunma sanayi üreticisi ve ihracatçısı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, insansız hava araçları başta olmak üzere pek çok alanda dünyanın sayılı savunma sanayi üreticisi ve ihracatçısı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, insansız hava araçları başta olmak üzere pek çok alanda dünyanın sayılı savunma sanayi üreticisi ve ihracatçısı...
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, insansız hava araçları başta olmak üzere pek çok alanda dünyanın sayılı savunma sanayi üreticisi ve ihracatçısı ülkeleri arasına girmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, insansız hava araçları başta olmak üzere pek çok alanda dünyanın sayılı savunma sanayi üreticisi ve ihracatçısı ülkeleri arasına girmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, insansız hava araçları başta olmak üzere pek çok alanda dünyanın sayılı savunma sanayi üreticisi ve ihracatçısı... - Haberler
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