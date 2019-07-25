Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ile Malezya arasında değerlendirilmeyi bekleyen büyük bir ticari...
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed Ortak basın toplantısı ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile yaptıkları baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın...
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed
Ortak basın toplantısı ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile yaptıkları baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
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Kaynak: AA
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