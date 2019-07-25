Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ile Malezya arasında değerlendirilmeyi bekleyen büyük bir ticari...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed

Ortak basın toplantısı ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile yaptıkları baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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Kaynak: AA