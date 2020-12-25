Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, ihracattan üretime, turizmden savunma sanayine her alanda bu dönemden (salgın) daha da güçlenerek çıkacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, ihracattan üretime, turizmden savunma sanayine her alanda bu dönemden (salgın) daha da güçlenerek çıkacaktır.