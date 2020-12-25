Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, ihracattan üretime, turizmden savunma sanayine her alanda bu dönemden (salgın) daha da güçlenerek çıkacaktır."
25.12.2020 14:11 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, ihracattan üretime, turizmden savunma sanayine her alanda bu dönemden (salgın) daha da güçlenerek çıkacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, ihracattan üretime, turizmden savunma sanayine her alanda bu dönemden (salgın) daha da güçlenerek çıkacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu