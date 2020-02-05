Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye için mühimmatın kendisi kadar diğer aşamaları da önemlidir"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye için mühimmatın kendisi kadar diğer aşamaları da önemlidir"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törenin yapıldığı salona gelmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımcılarla selamlaşması Törenin yapıldığı salon ve katılımcılar Tanıtım filminin izlenmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması KIRIKKALE -...

05.02.2020 15:17 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

'ın törenin yapıldığı salona gelmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımcılarla selamlaşması

Törenin yapıldığı salon ve katılımcılar

Tanıtım filminin izlenmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

KIRIKKALE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahşihan ilçesindeki TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini Devreye Alma Töreni'nde konuştu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye için mühimmatın kendisi kadar diğer aşamaları da önemlidir"
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