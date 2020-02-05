Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye için mühimmatın kendisi kadar diğer aşamaları da önemlidir"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törenin yapıldığı salona gelmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımcılarla selamlaşması Törenin yapıldığı salon ve katılımcılar Tanıtım filminin izlenmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması KIRIKKALE -...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törenin yapıldığı salona gelmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımcılarla selamlaşması
Törenin yapıldığı salon ve katılımcılar
Tanıtım filminin izlenmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
KIRIKKALE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahşihan ilçesindeki TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini Devreye Alma Töreni'nde konuştu. (1)