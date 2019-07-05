Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye içerisinde yer aldığı ikili ve çok taraflı tüm askeri ittifaklarda...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye içerisinde yer aldığı ikili ve çok taraflı tüm askeri ittifaklarda...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye içerisinde yer aldığı ikili ve çok taraflı tüm askeri ittifaklarda başarısı ve taahhütlerine bağlılığıyla öne çıkan, takdirle takip edilen bir ülke durumundadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye içerisinde yer aldığı ikili ve çok taraflı tüm askeri ittifaklarda başarısı ve taahhütlerine bağlılığıyla öne çıkan, takdirle takip edilen bir ülke durumundadır."

Kaynak: AA
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