Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye içerisinde yer aldığı ikili ve çok taraflı tüm askeri ittifaklarda...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye içerisinde yer aldığı ikili ve çok taraflı tüm askeri ittifaklarda başarısı ve taahhütlerine bağlılığıyla öne çıkan, takdirle takip edilen bir ülke durumundadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye içerisinde yer aldığı ikili ve çok taraflı tüm askeri ittifaklarda başarısı ve taahhütlerine bağlılığıyla öne çıkan, takdirle takip edilen bir ülke durumundadır."
Kaynak: AA
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