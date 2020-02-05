Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye her ne yapacaksa bunu hiçbir masumun canına, malına zarar gelmeden...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye her ne yapacaksa bunu hiçbir masumun canına, malına zarar gelmeden...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye her ne yapacaksa bunu hiçbir masumun canına, malına zarar gelmeden yapma prensibi ile hareket ediyor.

05.02.2020 11:44 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " her ne yapacaksa bunu hiçbir masumun canına, malına zarar gelmeden yapma prensibi ile hareket ediyor. Medeniyetimizin ve kültürümüzün bize gösterdiği yol zalimin başını ezmek, mazluma sahip çıkmaktır."

Kaynak: AA
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