05.02.2020 11:44 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye her ne yapacaksa bunu hiçbir masumun canına, malına zarar gelmeden yapma prensibi ile hareket ediyor. Medeniyetimizin ve kültürümüzün bize gösterdiği yol zalimin başını ezmek, mazluma sahip çıkmaktır."

Kaynak: AA