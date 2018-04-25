Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Her Alanda Olduğu Gibi Adalet Konusunda da Çok Daha İyi Bir Döneme...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Her Alanda Olduğu Gibi Adalet Konusunda da Çok Daha İyi Bir Döneme...

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Akşam yemeği Anayasa Mahkemesinin 56. Kuruluş Yıl Dönümü törenine katılan misafirler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Anayasa Mahkemesinin 56.

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Akşam yemeği
Anayasa Mahkemesinin 56. Kuruluş Yıl Dönümü törenine katılan misafirler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Anayasa Mahkemesinin 56. Kuruluş Yıl Dönümü törenine katılan misafirler onuruna akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "24 Haziran'da yapılacak seçimlerin ardından tüm unsurlarıyla hayata geçecek olan yeni yönetim sistemimizle yürütmeyi daha güçlü, yasamayı daha itibarlı, yargıyı da daha bağımsız hale getirmeyi hedefliyoruz."

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