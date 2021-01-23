Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye hem milli güvenliğini garanti etmek hem de dostlarının haklarını savunabilmek için caydırıcılığını en üst düzeyde...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye hem milli güvenliğini garanti etmek hem de dostlarının haklarını savunabilmek için caydırıcılığını en üst düzeyde...

23.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye hem milli güvenliğini garanti etmek hem de dostlarının haklarını savunabilmek için caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak mecburiyetindedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye hem milli güvenliğini garanti etmek hem de dostlarının haklarını savunabilmek için caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak mecburiyetindedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç

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