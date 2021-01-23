Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye hem milli güvenliğini garanti etmek hem de dostlarının haklarını savunabilmek için caydırıcılığını en üst düzeyde...
23.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye hem milli güvenliğini garanti etmek hem de dostlarının haklarını savunabilmek için caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak mecburiyetindedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye hem milli güvenliğini garanti etmek hem de dostlarının haklarını savunabilmek için caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak mecburiyetindedir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç