Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, hem fiyat hem bunun asgari ücrete oranı bakımından en uygun tarifeli elektrik ve doğal gaz hizmeti sunan ülkelerin... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, hem fiyat hem bunun asgari ücrete oranı bakımından en uygun tarifeli elektrik ve doğal gaz hizmeti sunan ülkelerin...

AA, Ali Kemal Akan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, hem fiyat hem bunun asgari ücrete oranı bakımından en uygun tarifeli elektrik ve doğal gaz hizmeti sunan ülkelerin başında gelmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, hem fiyat hem bunun asgari ücrete oranı bakımından en uygun tarifeli elektrik ve doğal gaz hizmeti sunan ülkelerin başında gelmektedir."

AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Doğalgaz, Türkiye, Güncel, Haberler

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