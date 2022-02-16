Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, hem fiyat hem bunun asgari ücrete oranı bakımından en uygun tarifeli elektrik ve doğal gaz hizmeti sunan ülkelerin...
AA, Ali Kemal Akan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, hem fiyat hem bunun asgari ücrete oranı bakımından en uygun tarifeli elektrik ve doğal gaz hizmeti sunan ülkelerin başında gelmektedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, hem fiyat hem bunun asgari ücrete oranı bakımından en uygun tarifeli elektrik ve doğal gaz hizmeti sunan ülkelerin başında gelmektedir."
AA / Ali Kemal Akan - Güncel