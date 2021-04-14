Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip ülkelerden biri olmayı başardı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardığını belirtti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı. Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu. Gençlere maşallah." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun