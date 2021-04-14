Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı. Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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