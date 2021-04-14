Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı.
AK Partili Mahir Ünal'dan Külliye eleştirilerine yanıt: Orası Recep Tayyip Erdoğan'ın babasının malı değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı. Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı