Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye hamdolsun küresel salgın sürecini başarıyla yönetmiş ve sonuca...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye hamdolsun küresel salgın sürecini başarıyla yönetmiş ve sonuca...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 81 İl Teşkilatı ile bayramlaştı.

25.05.2020 17:40 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 81 İl Teşkilatı ile bayramlaştı. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye hamdolsun küresel salgın sürecini başarıyla yönetmiş ve sonuca...

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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