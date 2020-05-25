Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye hamdolsun küresel salgın sürecini başarıyla yönetmiş ve sonuca...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 81 İl Teşkilatı ile bayramlaştı.
25.05.2020 17:40 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 81 İl Teşkilatı ile bayramlaştı. (1)
Kaynak: AA