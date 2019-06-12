Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, hamd olsun dimdik ayaktadır"

- AK Parti Genel Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - AK Parti TBMM Grubu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AK Parti Genel Merkezi'nde kapalı grup toplantısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Kaynak: AA