Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Gürcistan) Stratejik ortaklık seviyesinde devam ettirdiğimiz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Gürcistan) Stratejik ortaklık seviyesinde devam ettirdiğimiz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Gürcistan) Stratejik ortaklık seviyesinde devam ettirdiğimiz ilişkilerimize maalesef biraz ara verilmiştir.

31.10.2019 14:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Gürcistan) Stratejik ortaklık seviyesinde devam ettirdiğimiz ilişkilerimize maalesef biraz ara verilmiştir. Bugün Dışişleri Bakanlarımıza verdiğimiz talimatla en kısa zamanda aramızdaki stratejik iş birliği konseyimizi toplayacağız."

Kaynak: AA
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