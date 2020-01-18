18.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 18.01.2020 16:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, güney sınırlarını ve oralarda yaşayan kardeşlerimizin huzurunu tamamen sağlayana kadar Suriye'de olmaya hatta daha da ilerlemeye devam edecektir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA