Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, güney sınırlarını ve oralarda yaşayan kardeşlerimizin huzurunu...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, güney sınırlarını ve oralarda yaşayan kardeşlerimizin huzurunu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, güney sınırlarını ve oralarda yaşayan kardeşlerimizin huzurunu tamamen sağlayana kadar Suriye'de olmaya hatta daha da ilerlemeye devam edecektir.

18.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 18.01.2020 16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, güney sınırlarını ve oralarda yaşayan kardeşlerimizin huzurunu tamamen sağlayana kadar 'de olmaya hatta daha da ilerlemeye devam edecektir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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