Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye güçlendikçe, maruz kaldığı saldırılar artıyor (3)

EDEBİYAT YOLU'NDA İLK SÜRÜŞÜ ERDOĞAN YAPTICumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Edebiyat Yolu'ndaki tünel ve viyadüklere isimleri verilen '7 güzel adam' olarak bilinen Kahramanmaraşlı 7 şairin fotoğraf ve özgeçmişlerinin yer aldığı...