Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye güçlendikçe, maruz kaldığı saldırılar artıyor (3)
07.11.2020 17:35 | Son Güncelleme: 07.11.2020 17:39
EDEBİYAT YOLU'NDA İLK SÜRÜŞÜ ERDOĞAN YAPTICumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Edebiyat Yolu'ndaki tünel ve viyadüklere isimleri verilen '7 güzel adam' olarak bilinen Kahramanmaraşlı 7 şairin fotoğraf ve özgeçmişlerinin yer aldığı...
EDEBİYAT YOLU'NDA İLK SÜRÜŞÜ ERDOĞAN YAPTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Edebiyat Yolu'ndaki tünel ve viyadüklere isimleri verilen '7 güzel adam' olarak bilinen Kahramanmaraşlı 7 şairin fotoğraf ve özgeçmişlerinin yer aldığı tablo hediye etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra resmi açılışını gerçekleştirdiği Kahramanmaraş-Göksun yolunda makam aracıyla ilk sürüşü de yaptı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ