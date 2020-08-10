Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye gibi 780 bin kilometrekarelik dev bir toprak parçasını görmezden... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye gibi 780 bin kilometrekarelik dev bir toprak parçasını görmezden gelip birkaç kilometrekarelik adalar üzerinden bizi sahillerimize hapsetme girişimine elbette rıza göstermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye gibi 780 bin kilometrekarelik dev bir toprak parçasını görmezden gelip birkaç kilometrekarelik adalar üzerinden bizi sahillerimize hapsetme girişimine elbette rıza göstermeyeceğiz." Kaynak: AA