Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye gibi 780 bin kilometrekarelik dev bir toprak parçasını görmezden...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye gibi 780 bin kilometrekarelik dev bir toprak parçasını görmezden gelip birkaç kilometrekarelik adalar üzerinden bizi sahillerimize hapsetme girişimine elbette rıza göstermeyeceğiz.
10.08.2020 19:33 | Son Güncelleme: 10.08.2020 20:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye gibi 780 bin kilometrekarelik dev bir toprak parçasını görmezden gelip birkaç kilometrekarelik adalar üzerinden bizi sahillerimize hapsetme girişimine elbette rıza göstermeyeceğiz."
Kaynak: AA