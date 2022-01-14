Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, gerçekleştirdiği savunma sanayi alımları sayesinde bölgesinde oyun kuran ve oynanan kirli oyunları bozan bir ülke... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, gerçekleştirdiği savunma sanayi alımları sayesinde bölgesinde oyun kuran ve oynanan kirli oyunları bozan bir ülke...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, gerçekleştirdiği savunma sanayi alımları sayesinde bölgesinde oyun kuran ve oynanan kirli oyunları bozan bir ülke konumuna ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, gerçekleştirdiği savunma sanayi alımları sayesinde bölgesinde oyun kuran ve oynanan kirli oyunları bozan bir ülke konumuna ulaştı." - İSTANBUL

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Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nu çıkarttılar, sonuç çarpıcı oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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