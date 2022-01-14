Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, gerçekleştirdiği savunma sanayi alımları sayesinde bölgesinde oyun kuran ve oynanan kirli oyunları bozan bir ülke...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, gerçekleştirdiği savunma sanayi alımları sayesinde bölgesinde oyun kuran ve oynanan kirli oyunları bozan bir ülke konumuna ulaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, gerçekleştirdiği savunma sanayi alımları sayesinde bölgesinde oyun kuran ve oynanan kirli oyunları bozan bir ülke konumuna ulaştı." - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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