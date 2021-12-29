Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında hem en kapsamlı hem en yeni hem en modern kalkınma altyapısına sahip...
AA / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında hem en kapsamlı hem en yeni hem en modern kalkınma altyapısına sahip devlet olarak öne çıkmaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında hem en kapsamlı hem en yeni hem en modern kalkınma altyapısına sahip devlet olarak öne çıkmaktadır."
AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri
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